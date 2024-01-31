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لبنان

الحجار خلفاً لعويدات

Lebanon 24
31-01-2024 | 22:32
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بعد أسابيع من محاولات تدوير الزوايا لتعيين خلف للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي يحال على التقاعد في ٢٢ شباط الجاري، توافق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود على تعيين القاضي جمال الحجار خلفاً له. ورغم أن المنصب يفترض أن يؤول، وفق الأقدمية، إلى القاضية ندى دكروب (شيعية)، تدخّل الرئيس بري لدى الأخيرة لإقناعها بالتنحّي حرصاً على الموقع الذي يعدّ من حصة الطائفة السنية، ولعدم إثارة نعرات طائفية. وتم الاتفاق، في المقابل، على الاكتفاء بتعيين الحجار من دون إجراء انتدابات واسعة حرصاً على موقع زوج دكروب، مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي الذي كان مقرراً أن يعين القاضي كلود غانم مكانه.(الاخبار)
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