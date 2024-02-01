المشهد الميداني جنوبًا... كيف يبدو صباح اليوم؟

استهدف العدو الاسرائيلي صباحا من مواقعه المتاخمة لجبل اللبونة بنيران رشاشاته الثقيلة جبلي اللبونة والعلام، بحسب ما افاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور.

وكان العدو الإسرائيلي اطلق مساء امس عددًا من قذائف المدفعية الثقيلة على اطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة وعيتا الشعب وبيت ليف ورميش ما ادى الى اضرار جسيمة في المزروعات واشجار الزيتون والصنوبر وتضرر شبكة المياه. وأطلق القنابل المضيئة في سماء القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور.

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وادت غارة مساء على بلدة بيت ليف لإلى تدمير منزل وارتقاء شهيد نعته لاحقا المقاومة الاسلامية محمد نايف حمود في العقد الثالث من العمر.

هذا وما زالت قضية النزوح في اتجاه المناطق الامنة اللبنانية وبخاصة في منطقة صور ترمي بثقلها الكبير على اتحاد بلديات صور والبلديات في قضاء صور فيما لم تعتمد الاقضية اللبنانية الاخرى مراكز استقبال النازحين سوى مركز في منطقة الغازية.

الجدير ذكره ان النيران التي شبت ليلا في إحدى الشقق في المدينة الصناعية في صور ليست ناتجة عن القصف المعادي بل هو حريق محلي نتج عن احتكاك كهربائي عملت فرق الاطفاء في الدفاع المدني على اخماده وسحب اربعة من قانطيه كانت النيران قد حاصرتهم في داخله.