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لبنان

في ابي سمرا.. هذا ما جرى صباح اليوم

Lebanon 24
01-02-2024 | 01:08
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تمكن شبان من اهالي منطقة الحاووظ في ابي سمراء فجر اليوم من القاء القبض على شخصين بحوزتهما دراجتين ناريتين بعد الاشتباه بهما ليتبين ان الدراجتين مسروقتين، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وقد تم تسليمهما مع المضبوطات الى الجهات الأمنية.
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