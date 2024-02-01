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لبنان

تسرّب أصوات من "التيار"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-02-2024 | 01:30
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يطرح بعض افرقاء "قوى الثامن من آذار" فكرة تأمين أصوات جديدة لرئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية في معركته الرئاسية وذلك بعد ضمان تصويت الحزب التقدمي الاشتراكي له.
وبحسب مصادر مطلعة فإن المسعى الاساسي هو للحصول على دعم رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، لكن اذا تعذر الامر فسيتم البحث في مخارج سياسية اخرى.
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وترى المصادر "ان تسريب اصوات من داخل تكتل "لبنان القوي" لصالح فرنجية سيكون الحل الانسب لانه لا يحرج باسيل وفي الوقت نفسه سيدعم وصول مرشح "حزب الله" الى قصر بعبدا".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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