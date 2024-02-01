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لبنان

السفير السابق المرشح للرئاسة يتلقى صدمة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-02-2024 | 01:45
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عُلم أن سفيراً سابقاً يتم التداول بإسمه منذ فترة، كمرشح توافقي لرئاسة الجمهورية، تلقى قبل ايام قليلة جواباً واضحاً من قوى المعارضة، برفضه كمرشح لرئاسة الجمهورية، وذلك على خلفية علاقته بدمشق وقربه من رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل.
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السفير السابق حاول كسب ودّ المعارضة بالقول:" سأكون رئيساً توافقياً ولكل لبنان، ولن أكون مع اي طرف"، إلا انّ الجواب لم يقنع المعترضين على وصوله الى بعبدا.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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