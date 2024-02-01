فقد مبلغاً كبيرا من الاموال.. وهذا حصل معه

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فقد احد ابناء بلدة المقيبلة في وادي خالد بعكار مبلغاً وقدره 11466 دولار في فان للركاب.وفي التفاصيل، أنه وبعد ان ترجل من الفان أمام “كشك” لشراء فنجان قهوة، وبعد ان عاد الى الفان في الطريق في جونية لم يجد الأموال.ووعد من يجدهم بمكافأة مالية، والتواصل معه عبر هذا الرقم: 79141800