مبادرة رئاسية جديدة "على الطريق"

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يتحضّر النائب غسان سكاف لعرض مبادرة رئاسية جديدة على القوى السياسية كافة بالتنسيق مع "اللجنة الخماسية"، ترتكز على التوافق على مرشح ثالث إضافة الى المرشحين المعروفين الوزير السابق سليمان فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور، والنزول الى المجلس النيابي بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس مع تعهّد جميع الكتل بعدم تطيير النصاب.وكان سكاف شدد في حديث صحافي قبل ايام على أن المبادرة تركّز على توافق الكتل الكبرى في المجلس، على مجموعة من المرشحين ومن ثم التوافق مع اللجنة الخماسية على عدد قليل منها، بعدها نذهب إلى المجلس في جلسات متتالية وانتخاب الرئيس لأننا بعد 12 جلسة وصلنا إلى قناعة انه لا يمكن الاستمرار بمرشحين ومجلس منقسم الى قسمين، والمعادلة الرياضية لا تؤسس لانتخاب الرئيس.