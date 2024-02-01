حزب الله لن يساجل ولن يضبط الردود

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بعد العظة الاخيرة للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي واقتباسه من رسالة وصلته من ابناء بعض القوى المسيحية في الجنوب، حصل اشتباك سياسي واعلامي بين بعض المقربين من "حزب الله" وشخصيات مسيحية مؤيدة للراعي، لكن كل هذا الضجيج الاعلامي لا يبدو أنه سيتحول الى ازمة سياسية حقيقية بين بكركي وحارة حريك .وبحسب مصادر مطلعة فإن "حزب الله" سيتعامل مع تصريحات الراعي كما اعتاد على التعامل معها، أي انه لن يدخل في جدال اعلامي مع شخصية دينية مسيحية بحجم البطريرك، وسيحاول احتواء الموقف بالرغم من الازعاج الحقيقي الذي احدثه حديث البطريرك في هذه اللحظة العسكرية والسياسية الحساسة.وترى المصادر ان الحزب ونوابه ومسؤوليه لن يدخلوا في اي كباش سياسي واعلامي مباشر مع بكركي، لكن في المقابل لن يقوم الحزب بأي جهد لضبط الاعلاميين والمحللين الذين يردون على الراعي خصوصاً أنه ومن وجهة نظر الحزب، هناك الكثير من المغالطات في حديث البطريرك ويجب ان يتم توضيحها للرأي العام.