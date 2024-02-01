Advertisement

لبنان

حزب الله لن يساجل ولن يضبط الردود

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
01-02-2024 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1159358-638423733374260718.jpg
Doc-P-1159358-638423733374260718.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد العظة الاخيرة للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي واقتباسه من رسالة وصلته من ابناء بعض القوى المسيحية في الجنوب، حصل اشتباك سياسي واعلامي بين بعض المقربين من "حزب الله" وشخصيات مسيحية مؤيدة للراعي، لكن كل هذا الضجيج الاعلامي لا يبدو أنه سيتحول الى ازمة سياسية حقيقية بين بكركي وحارة حريك .
Advertisement
وبحسب مصادر مطلعة فإن "حزب الله" سيتعامل مع تصريحات الراعي كما اعتاد على التعامل معها، أي انه لن يدخل في جدال اعلامي مع شخصية دينية مسيحية بحجم البطريرك، وسيحاول احتواء الموقف بالرغم من الازعاج الحقيقي الذي احدثه حديث البطريرك في هذه اللحظة العسكرية والسياسية الحساسة.
وترى المصادر ان الحزب ونوابه ومسؤوليه لن يدخلوا في اي كباش سياسي واعلامي مباشر مع بكركي، لكن في المقابل لن يقوم الحزب بأي جهد لضبط الاعلاميين والمحللين الذين يردون على الراعي خصوصاً أنه ومن وجهة نظر الحزب، هناك الكثير من المغالطات في حديث البطريرك ويجب ان يتم توضيحها للرأي العام.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:45 | 2024-02-01
03:45 | 2024-02-01
03:15 | 2024-02-01
03:07 | 2024-02-01
03:03 | 2024-02-01
03:00 | 2024-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24