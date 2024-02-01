ملف ضاغط بين سوريا ولبنان

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تسعى جهات متابعة لملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل إلى طرحِ مسألة الترسيم البري مع سوريا أيضاً، لاسيما مع إقدام دمشق على إحداث تغييرات جديدة في مستوى المعنيين بالملف اللبناني لديها.المصادر المواكبة للملف قالت لـ"" إنه من المفترض أن يتم الضغط لفتح الملف مع سوريا كونه يتلازم تماماً مع مسألة الترسيم البري مع إسرائيل.وقالت: "هذا الأمر مهم وضروري، لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن: أين حزب الله من هذه المسألة؟ وهل سيطرحها الآن وسط حرب الجنوب؟".