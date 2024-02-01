في ابي سمرا.. سرقة دراجة نارية بقوة السلاح

اقدم ملثمان وبقوة السلاح على سرقة قاصر على متن دراجة نارية اثناء تواجده امام مسجد الاحسان في منطقة ابي سمراء وفروا الى جهه مجهولة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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