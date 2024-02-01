امتعاض حزبي من "الريّس"

عبّرت أوساط حزبيّة مسيحية عن امتعاضها من حلقة اطل فيها رئيس الحزب مؤخراً على اعتبار أنّ "كان فيه يكون أحسن"، سيّما وان الحوار سمح بتسجيل أكثر من نقطة عليه ونجح في اظهار اكثر من ثغرة في اجوبته.







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