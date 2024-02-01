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لبنان

امتعاض حزبي من "الريّس"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-02-2024 | 03:45
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عبّرت أوساط حزبيّة مسيحية عن امتعاضها من حلقة اطل فيها رئيس الحزب مؤخراً على اعتبار أنّ "كان فيه يكون أحسن"، سيّما وان الحوار سمح بتسجيل أكثر من نقطة عليه ونجح في اظهار اكثر من ثغرة في اجوبته.


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المصدر: لبنان 24
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