الجميع مصابون به.. مرض العصر الصامت "يغتالكم" بتكتّم

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أتشعرون بالإرهاق بشكل دائم؟ تنتابكم آلام في مختلف أنحاء جسدكم أو تمرّون بفترات اكتئاب لا تدركون كيفية التخلص منها؟ إذاً، مرحباً بكم بعصر التكنولوجيا! هنا، حيث الهواتف المحمولة واجهزة الحاسوب جزء لا يتجزأ من حياة الكبير والصغير، الموظف والعاطل عن العمل.. هنا، حيث الحياة تمرّ افتراضياً والعلاقات تنشأ سيبرانياً حتى ان الأمراض تعبر إليكم من شاشاتكم الذكية من دون إذن أو إشارة!صحيح أن التكنولوجيات الرائدة والذكاء الاصطناعي نقلت القطاع الصحيّ الى مرحلة متطوّرة في تشخيص الامراض، إنقاذ الارواح وإطالة الأعمار إلّا أنها انتجت امراضاً جسديّة ونفسية قد توصل أصحابها في بعض الاحيان لحدّ الانتحار!توضح الاختصاصية بعلم النفس، كاندي أبو سرحال لـ"لبنان 24" أن "الانشغال الدائم بوسائل التواصل الاجتماعي والاستخدام الزائد للهواتف الذكية أو الوسائل التكنولوجية المتاحة للجميع، يفقد الافراد طاقتهم، من دون أن يدركوا، وخاصة عند تعرّضهم للتكنولوجيا لفترات زمنية طويلة ولو لأبسط الأسباب كالتواصل أو التسلية". وتضيف أن "قدرة الأشخاص على التحمّل والتركيز تختلف، وما يفرضه علينا العصر الحالي من دقة في استخدام التكنولوجيا وسرعة في الأداء كما في تعلّم كلّ جديد لمواكبة آخر الصيحات التكنولوجية، يزيد من توتر الأفراد ومخاوفهم ويجعلهم يشعرون بالتعب بشكل مستمرّ وهذا ما يسمّى بالإرهاق الرقميّ".وقد تصبح التكنولوجيا مزعجة للغاية، فهي تزيد الضغط على الأشخاص. كم من مرّة شعرتم بالخجل لعدم إتقان استخدام تطبيق حديث؟ وليس كبار السنّ فقط فهؤلاء "عذرهم معهم"! القلق يضرب جيل الشباب، من قيل عنهم منذ الولادة "جيل 01".. جيل التكنولوجيا وبالأحرى من تنهكه التكنولوجيا وتقضي على تطوّره الذهني بالخفاء.أبو سرحال تشير في حديثها لـ"لبنان 24" إلى أن الكلّ مصاب بمرض التكنولوجيا، فالمتعة التقنية تستقطب الجميع على حساب الراحة والاسترخاء والنوم. وتقول: "العقل يحدّد الاولويّات وفقاً لما يجده مهمّاً والأولوية في أيامنا هي للتكنولوجيا، لذا ليس مستغرباً التضحية بالنوم في سبيل ساعة إضافية على مواقع التواصل". هذا السلوك تؤكد الاختصاصية بعلم النفس أنه قد يكون مدمّراً، فالجسم بحاجة للراحة والعقل بحاجة للنوم والابتعاد عن ضوضاء العالم الافتراضي. وخير دليل على تأثير الجهد الرقمي هي الملامح الشاحبة وعيون "الباندا" وهذا في الشكل الخارجي.أمّا عن الأمراض الجسدية الناتجة عن "تراندات" العصر وقلّة النوم بسبب الافراط في استخدام التكنولوجيا، فتتمثّل بانخفاض مستوى النشاط البدني وما ينتج عنه من بدانة وأمراض مزمنة كالسكري وأمراض القلب والشرايين. أضف الى ذلك، الآلام في منطقة الرقبة والأكتاف بسبب الجلوس بوضعية غير سليمة لفترات طويلة والتي قد تحتاج للخضوع لجلسات معالجة فيزيائية للتخلص منها. ولأن التكنولوجيا ووسائلها تعتمد على شاشات يتصفّحها الكلّ طوال النهار والليل، للعمل أو للتسلية، فلا بدّ أن تتأثر العين بهذا النمط الحياتي وتصبح جافة مع احمرار وتشوّش في الرؤية وهذا ما يعرف بمتلازمة "العين الرقمية". كذلك، ظهرت متلازمة أخرى بهذا العصر وهي "ابهام الواتساب" المتمثّلة بالشعور بألم وخدر في الإبهام بسبب إمساك الهواتف لساعات طويلة والدردشة الكتابية المطولة عبر تطبيق المحادثات الأشهر "الواتساب".على الصعيد الذهني والفكري، يسبب الارهاق أيضاً تشتتاً بالأفكار وضعفاً في التركيز. والأخطر يكمن في نتيجة الاتكال الحاصل على الذكاء الاصطناعي كالـ"chatgpt"، إذ أن العقل يعتاد على الكسل والنسيان وهنا تكمن المصيبة اللاحقة والتي تهددّ تطوّر الدماغ البشري. وتفسّر أبو سرحال ضاربة المثل ببدء استخدام "هواتف الجوال" ذات الشرائح الحافظة للأرقام، لافتة الى أن ما قبل الجوال لم يكن كما بعده من حيث الذاكرة البشرية. تتابع: "كان الفرد يحفظ أرقام الأقرباء والمقربين والجيران ليتمكّن من التواصل معهم عبر الهاتف الأرضي الكبير، لكن مع التطور التكنولوجي واستحداث هواتف مدوّنة للأرقام لم يعد أحد يتذّكر رقماً هاتفياً غير المستخدم باستمرار حتّى أننا لم نعد نتكبّد عناء تسجيل الأرقام يدوياً بعد ذلك أيضاً، فالكلّ الآن يرسل عبر تطبيق "واتساب" البيانات الرقميّة وبكبسة واحدة يتمّ تحفيظها على الأجهزة الذكية".كذلك، للتكنولوجيا تأثير مباشر على صحّتكم النفسية، فبالإضافة الى التعب النفسي الناتج عن قلّة النوم وسرعة الغضب والصداع والتبدّل بالحالات النفسية "المودينس" التي قد تعانون منها، تأتيكم الكآبة وانخفاض مستوى الاستمتاع والسعادة. فأنتم وبسبب التطبيقات كـ"انستغرام" و"تيك توك" و"فايسبوك" تتابعون ما يقوم به الآخرون وقد تتمنّون الحصول على حياة "التسلية والرفاهية" التي يظهر الآخرون تنعّمهم بها عبر منشوراتهم، بالتالي ستشعرون بالتعاسة وعدم الاكتفاء وترغبون دوماً بالمزيد من الأشياء لمواكبة "العصر الافتراضي". وقد تطوّر حالات الاكتئاب لدى البعض وتصبح أكثر خطورة ان لم تتم متابعته من قبل متخصّص أو معالج نفسيّ، وفقاً لأبو سرحال."إستمعوا إلى أجسادكم"، هذا ما تقوله أبو سرحال في نصيحتها لأهل هذا "العصر"، مشددة على ضرورة الاسترخاء والابتعاد عن الشاشات الذكية قدر الإمكان.وتضيف الاختصاصية بعلم النفس أن للعزلة الناتجة عن استخدام التكنولوجيا أثر كبير على الأشخاص، لذا يجب الحرص دائماً على تغيير أماكن التواجد عند استخدام وسائل التكنولوجيا، هرباً من "الروتين" ومنعاً للاكتئاب.وتقول أبو سرحال: "من المهمّ جداً الحفاظ على التواصل مع المحيط"، مضيفة: "المكوث في مكان واحد على انفراد لفترة طويلة مؤذ جداً على الصعيد النفسي، ومن المحبّذ الابتعاد عن الشاشات قدر الامكان والقيام بأي نشاط بدني برفقة اشخاص آخرين، لأن التواصل عبر التطبيقات مع الزملاء والاصدقاء لا يضاهي ساعة لقاء وتواصل مباشر معهم".وفي ختام حديثها، توجه أبو سرحال رسالة للجيل الجديد، قائلة: "لا تسمحوا للموجة التكنولوجية بجرفكم، تذكّروا أن التواصل أساسه بشرّي والعلاقات الإنسانية بلا وسيط تقنيّ أفضل وأصدق مما هي عليه في العالم الافتراضي. إستخدموا التكنولوجيا بحكمة ولا تنقادوا وراء "تراند" قد تكون خلفيّاته سوداء غامضة".