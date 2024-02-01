Advertisement

لبنان

بعد "دانييلا" و"حيان" منخفض رابع سيضرب لبنان.. هذا موعده

Lebanon 24
01-02-2024 | 01:55
A-
A+
Doc-P-1159368-638423746796069857.png
Doc-P-1159368-638423746796069857.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان المنخفض الثالث الذي يضرب لبنان ينحسر اعتباراً من فجر يوم الجمعة وهو حمل الثلوج على الجبال الغربية الوسطى فوق 1000/1100 متر وفي البقاع بين 800 و 900 متر بعدما انحرفت الكتلة القطبية من اليونان نحو مصر وشرق الجزائر واكملت طريقها نحو سيناء والأردن والبقاع، وبالتالي لم نكن امام عاصفة ثلجية، بل منخفض جوّي تعرّض لبرودة قطبية ذات فعالية ضعيفة.
Advertisement

وأضاف: "بعد الانفراجات التي يمر بها لبنان اليوم الخميس، تعاود الامطار نشاطها خلال ساعات الظهيرة وتتساقط الثلوج مع تقدم الساعات، فوق الـ 1100 متر مع حبات البرَد، على الجبال الوسطى لتتدنى بين بعد الظهر وساعات المساء، نحو البقاع الوسط والغربي، فتتراوح بين 800-900 متر من دون تراكمات ملحوظة، وذلك بسبب عدم توفّر الرطوبة الكافية والبرودة التي ستسقر بين السلسلتين طيلة الليل."

اعتباراً من صباح يوم الجمعة، يتأثر لبنان بمنخفض جوي رابع، متوسط الفعالية وتتساقط الثلوج فوق 1400-1500 متر، الامر الذي سيزيد من نسبة التراكمات الثلجية في مراكز التزلج، على ان ينحسر يوم الاثنين مساء وتصل نسبة الانفراجات الى 60%.
 
 
 
 
 
وتابع: غابت الثلوج عن المناطق الشمالية بسبب عدم هبوط الكتلة القطبية بشكل عمودي من البحر الاسود وتركيا على غرب سوريا ولبنان ضمن رياح شمالية او شمالية غربية، فاقتصرت على الجبال الغربية الوسطى والبقاعية.

درجات الحرارة على الساحل : 17 نهاراً و 10 ليلاً
في البقاع: 06 نهاراً و 01 ليلا
على الجبال 1200 متر: 05 نهاراً و 01 ليلاً
على الجبال 2000 متر: -01 نهاراً و -06 ليلاً
الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 25 كم في الساعة،
الضغط الجوّي: 1018hpa
الرطوبة: 80%
حالة البحر: منخفض الموج
حرارة المياه 20 درجة.



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:45 | 2024-02-01
03:45 | 2024-02-01
03:15 | 2024-02-01
03:07 | 2024-02-01
03:03 | 2024-02-01
03:00 | 2024-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24