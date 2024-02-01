ارباك من تقليص إسرائيل قواتها قرب لبنان: من سيحمينا من قوة الرضوان؟

أفاد موقع "واينت" الاسرائيلي عن مصادر في الجيش الاسرائيلي، اليوم الخميس، ان: "الجيش قرّر تخفيض عدد قواته على الحدود اللبنانية".



وأضاف، "هدف إخراج الجنود من داخل البلدات الإسرائيلية منع حزب الله من استهداف المنازل التي يكون الجنود فيها أو بقربها".

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وقال: "ستكون وحدات فرق الإنذار المحلية الآن مسؤولة عن تأمين هذه البلدات، وسيُطلب منها الاستجابة للحوادث والتهديدات الأمنية داخل بلداتها ومدنها حتى وصول القوات العسكرية".



وكان الجيش أجلى عشرات آلاف الإسرائيليين من عشرات البلدات القريبة من الحدود اللبنانية منذ بداية الحرب على قطاع غزة في تشرين أول الماضي.



ونقل الموقع عن أعضاء فرق الإنذار المحلية أن "الجيش الإسرائيلي قام بتخفيض عدد الجنود المتمركزين في المنطقة منذ تشرين ثاني الماضي".



وقال: "يقول المسؤولون العسكريون إن القرار يشمل فقط إبعاد الجنود الذين كانوا يقيمون داخل البلدات نفسها لنقلهم إلى نقاط مؤقتة خارج المدن".



ونقل الموقع عن قائد فرقة تأهب قرب الحدود اللبنانية، لم يسمه: "لقد وعدوا بأنهم سيحموننا بعد الحرب في غزة، لكننا لم نتخيل أبدا أنهم سيتركوننا بينما الحرب لا تزال مستمرة".



وأضاف: "لن يبقى أحد هنا بدون الجيش، كيف يفترض بي أن أصدقهم عندما يقولون أنه سيكون هناك من سيتحرك ويوقف قوات الرضوان التابعة لحزب الله في الوقت المناسب؟".(جريدة القدس)