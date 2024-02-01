حمية: أعمال التدعيم مستمرة لحائط الدعم على طريق ضهر البيدر

كتب وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية على منصة "إكس": "أعمال التدعيم مستمرة لحائط الدعم الذي انهار على طريق ضهر البيدر رغم الظروف المناخيه الصعبه جدا".

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