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لبنان

بوحبيب يلتقي نظيره الهنغاري

Lebanon 24
01-02-2024 | 03:03
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يلتقي وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بوحبيب في هذه الاثناء، وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو.
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