ميقاتي التقى المولوي ومحافظ بيروت

اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي في السرايا صباح اليوم في حضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود والعقيد خالد يوسف .

وتم خلال اللقاء البحث في شؤون الوزارة.

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