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لبنان

ميقاتي التقى المولوي ومحافظ بيروت

Lebanon 24
01-02-2024 | 04:06
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اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي في السرايا صباح اليوم في حضور محافظ  بيروت القاضي مروان عبود  والعقيد خالد يوسف .
وتم خلال اللقاء البحث في شؤون الوزارة.
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نجيب ميقاتي

بسام المولوي

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