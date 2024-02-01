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لبنان

بعد مناشدتها الشركات المستوردة للنفط.. نقابة المستشفيات تعلن عن خبر سار

Lebanon 24
01-02-2024 | 04:09
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أعلنت نقابة المستشفيات في بيان أنه وبناء للاتفاق الذي تم بين النقابة والمسؤولين في تجمع الشركات المستوردة للنفط لاستثناء المستشفيات من قرار توقف الشركات عن تسليم المحروقات، يقوم كل مستشفى بالتواصل مع الشركة التي يتعامل معها عادة لتأمين حاجته من مادة المازوت والاتفاق فيما بينهم على آلية استلامهم الكمية المطلوبة،
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وعليه فان النقابة تثمن الايجابية التي تعاطى بها المسؤولين في التجمع مع الموضوع وتفهمهم لواقع المستشفيات آملين ان يصار الى ايجاد حل يحفظ حقوق الجميع.
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