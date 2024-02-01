منخفض جوي تلوَ الآخر... استعدوا لجنون الطقس في الأيام المقبلة!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية جنوبا مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1100 متر، ويتوقع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار، مع بقاء خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل اعتبارا من ارتفاع 1000 متر.

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وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة المنخفض الجوي "حيان" "HAYAN" المصحوب بكتل هوائية قطبية المنشأ والذي يحمل معه أمطارا وتدن ملموس في درجات الحرارة، ينحسر تدريجيا اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة حيث يتجه شرقا، فيتقلب الطقس تحت تأثير منخفض جوي جديد متوسط الفعالية اعتبارا من يوم السبت ويستمر حتى بداية الأسبوع المقبل مع موجات من الصقيع بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

نحذر من سلوك الطرق الجبلية بسبب تراكم الثلوج وتكون طبقات من الجليد.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين 11 و19 درجة، طرابلس بين 9 و 18 درجة وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودرجات حرارة متدنية ، تهطل أمطار متفرقة أحيانا مع ثلوج على ارتفاع 900 متر شمالا خلال الفترة الصباحية وتنشط الرياح أحيانا، ترتفع درجات الحرارة بشكل بسيط اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث بعض الانفراجات، نحذر من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية ليلا اعتبارا من ارتفاع 900 متر ومن خطر الانزلاقات.

الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية جنوبا مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1100 متر، ويتوقع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار، ويبقى خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل اعتبارا من ارتفاع 1000 متر.

السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ارتفاع اضافي بسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة، ومن المتوقع أن تشتد أحيانا مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة فترة قبل الظهر، بخاصة في المناطق الجنوبية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر، وتخف حدة الأمطار مساء مع حدوث بعض الانفراجات.

الأحد:غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار خفيفة متفرقة أحيانا مع بعض الثلوج على ارتفاع 1400 متر، ويبقى خطر تكون الجليد ليلا على الطرق الجبلية والداخلية.

-الحرارة على الساحل من 9 الى 17 درجة، فوق الجبال من صفر الى 7 درجات، في الداخل من صفر الى 7 درجات.

-الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 25 و50 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب والثلوج وغزارة الأمطار.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85%.

-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,35.



-ساعة غروب الشمس: 17,09.