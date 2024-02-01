رئيس تجمع الشركات المستوردة للمحروقات يُطمئن: اتجاه نحو الحلحلة

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طمأن رئيس تجمع الشركات المستوردة للمحروقات مارون شماس الى ظهور بوادر إيجابية اليوم في ملف الضريبة الإستثنائية التي اقرتها موازنة العام 2024 على الشركات، وأشار الى اتصالات جرت امس على اكثر من صعيد وتم تسجيل العديد من الإيجابيات.وقال في حديث لـ "لبنان الحر": توضّح الأمر ان الضريبة واذا كانت ستفرض فستكون على الأرباح الإستثنائية، اذا كانت هناك من أرباح استثنائية. وأضاف: الأمور تتبلور بطريقة إيجابية، وكل ما يهمنا اليوم هو عدم ضرب قطاع انتاجي خاضع للشرعية في مقابل ترك من هرّب ومن استغلّ موضوع الدعم فالتا، وغيره يدفع الثمن.هذا امر غير مقبول.وردا على سؤال اكد شماس ان الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية تملك اللوائح بكل من عملوا بالتهريب، وحتى نحن وفي عدة مراحل، كنا نتلقى رسائل من وزارة الطاقة بالتوقف عن تسليم بعض المحطات او التجار الذين كانوا يستغلون هذا الموضوع. وبالتالي انا أؤكد ان الدولة اذا ارادت فعلا ان تلاحق بعض الجهات فهي قادرة على ذلك.ونفى شماس ان تكون الشركات المستوردة للمحروقات مكلفة سياسيا في مرحلة سابقة بتحويل النفط المدعوم الى سوريا وقال: هذا خط احمر ولا تجاوز له من قبل الشركات.وسئل شماس: في حال ام تنجح الاتصالات، هل هناك تخوف من ان تبادر الدولة الى مصادرة مخزون الشركات؟ فأكد بان لا نية لأحد بعدم التوصل الى حل، والحديث الذي جرى بالأمس هو حديث إيجابي جدا.وبناء على هذا الموضوع، انا أقول ان ما حدث اتى جراء البلبلة التي حصلت في جلسة مناقشة الموازنة، حيث طرح موضوع الضريبة الإستثنائية خلال الدقيقتين الأخيرتين من الجلسة، من دون وجود نص خضع للمناقشة او مرّ على اللجان او على النواب.شماس شدد على انه اذا توافرت النية السياسية الجدّية يمكن الوصول بهذا الملف الى خواتيمه وملاحقة المتورطين لأن الأجهزة الأمنية على اطلاع كامل عليه.وتحدث عن اجتماع سيعقد اليوم بناء على النداء الموجه لشركات توزيع المحروقات من قبل المستشفيات للخروج بأمور إيجابية في هذا الإطار تمنع أي اذى ممكن ان يصيب المستشفيات.وردا على سؤال، اكد ان الإتجاه هو نحو الحلحلة وليس التصعيد. وقال: خلال هذا النهار اعتقد اننا سنحصل على اجوبة إيجابية ، والبوادر هي اكثر من إيجابية وستظهر خلال 24 ساعة.