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لبنان

ميقاتي التقى كاميرون: لبنان يؤيد الحل السلمي ومع تطبيق القرارات الدولية بحرفيتها

Lebanon 24
01-02-2024 | 05:45
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير خارجية بريطانيا دايفيد كاميرون قبل ظهر اليوم في السرايا.
شارك في الاجتماع نائب وزير خارجية بريطانيا لشؤون الشرق الاوسط طارق أحمد وسفير بريطانيا في لبنان هاميش كاول والوفد المرافق للوزير  البريطاني.
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وعن الجانب اللبناني شارك مستشارو الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، السفير بطرس عساكر والسيد زياد ميقاتي.
وقد تم في خلال الاجتماع البحث في العلاقات اللبنانية- البريطانية .
كما تم البحث في سبيل ارساء التهدئة في جنوب لبنان والحل السياسي والديبلوماسي  المطلوب.
 كما تطرق البحث في دور الجيش وسبل دعمه وتقوية قدراته وسبل تعزيز التعاون بينه وبين قوات اليونيفيل، والسبل الكفيلة بتطبيق القرار الدولي الرقم1701. 
في خلال الإجتماع أكد رئيس الحكومة "أن لبنان يؤيد الحل السلمي في المنطقة، وأن الدور البريطاني في دعم الجيش أساسي في الدفع بهذا الإتجاه" وشدد على "أن لبنان مع تطبيق القرارات الدولية بحرفيتها، خاصة القرار 1701، واستمرار التعاون بين الجيش واليونيفيل".
اما وزير خارجية بريطانيا فشدد على اولوية وقف اطلاق النار في غزة تمهيدا للانتقال الى المراحل التالية للحل.
 
 
 
 
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