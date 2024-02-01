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لبنان

"الحزب" يستهدف تجهيزات تجسسية اسرائيلية

Lebanon 24
01-02-2024 | 04:35
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صدر عن "المقاومة الاسلامية" البيان الاتي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:00 من صباح يوم الخميس 01-02-2024 *التجهيزات التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوه إصابةً مباشرة".‏
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