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لبنان
"الحزب" يستهدف تجهيزات تجسسية اسرائيلية
Lebanon 24
01-02-2024
|
04:35
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صدر عن "المقاومة الاسلامية" البيان الاتي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:00 من صباح يوم الخميس 01-02-2024 *التجهيزات التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة".
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