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لبنان

في طرابلس.. محطات رفعت خراطيمها!

Lebanon 24
01-02-2024 | 04:38
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رفعت محطة مكية في طرابلس خراطيمها بعد نفاد مادة البنزين لديها وعدم تسلمها المادة من قبل الشركات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

إلى ذلك، طمأن رئيس تجمع الشركات المستوردة للمحروقات مارون شماس الى ظهور بوادر إيجابية اليوم الخميس في ملف الضريبة الإستثنائية التي اقرتها موازنة العام 2024 على الشركات، وأشار الى اتصالات جرت امس على اكثر من صعيد وتم تسجيل العديد من الإيجابيات.
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