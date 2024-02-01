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لبنان

ملتقى التأثير المدني: الدستور خلاص في مواجهة التخوين والإقصاء!

Lebanon 24
01-02-2024 | 05:08
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دون ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاص على موقع "إكس" فكتب: "نَعي لبنان الحرية والتنوّع والعيش معا من بوابة انسياق البعض لخيارات إنتحارية من خارج فرادة تجربة الصيغة اللبنانية، وميثاقيتها الحقيقية، يندرج في مربع أيديولوجي واضح المعالم ومشبوه". 
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وقال الملتقى:"وإذا ما كان هذا الانسياق يصور على أنه تحقيق لمرتجى استراتيجي، فمن الجلي أنه ليس سوى طمعا بنفوذ واستقواء، يتوسل كل آليات الضغط، بما فيها التخوين والإقصاء".
 
وأضاف مستطردا:"في هذا الإطار، يتبدى الاستمرار في النضال التراكمي لبناء دولة المواطنة، تطلعا إلى الأُفق الرحب أكثر منه الانغماس في تفاصيل مدمرة." 
 
وانتهى الملتقى إلى القول:"القوى السيادية الإصلاحية التغييرية والقوى المجتمعية الحية معنية بتوحيد الجهود تحت مظلّة الدستور. هناك الخلاص، كل الخلاص".
 
وأرفق الملتقى تغريدته بهاشتاغ القضيّة_اللبنانيّة ونشر إلى جانبها صورة "مركبة" تحكي عن استخدام اللبنانيين لـ "مهدة" تضرب باب القبر لهدمه توصلا الى ما يوحي بأن "لبنان الأَقوى من أوراق نعيه".
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