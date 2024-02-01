فرنجية: أين العدل وأين الإنسانية؟

كتب الوزير السابق سليمان فرنجيه على منصة "إكس": "٧٥ عاماً على تأسيس الأونروا بقرار من الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين. واليوم وفي أدقّ وأخطر مرحلة ميدانيًا وحياتيًا وإنسانيًا معظم الدول المانحة تقاطع المنظمة على أساس المزاعم الإسرائيلية بعقاب جماعي في حق شعب بكامله وبما يتناقض مع قرار محكمة العدل الدولية. علماً أنّ عدد اللاجئين والنازحين والمعوزين يتضاعف والمنظمة تنذر بإمكان توقف عملها. أين العدل وأين الإنسانية؟".

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