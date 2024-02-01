Advertisement

لبنان

فرنجية: أين العدل وأين الإنسانية؟

Lebanon 24
01-02-2024 | 05:15
A-
A+
Doc-P-1159460-638423884336558244.jpg
Doc-P-1159460-638423884336558244.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب الوزير السابق سليمان فرنجيه على منصة "إكس": "٧٥ عاماً على تأسيس الأونروا بقرار من الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين. واليوم وفي أدقّ وأخطر مرحلة ميدانيًا وحياتيًا وإنسانيًا معظم الدول المانحة تقاطع المنظمة على أساس المزاعم الإسرائيلية بعقاب جماعي في حق شعب بكامله وبما يتناقض مع قرار محكمة العدل الدولية. علماً أنّ عدد اللاجئين والنازحين والمعوزين يتضاعف والمنظمة تنذر بإمكان توقف عملها. أين العدل وأين الإنسانية؟".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:25 | 2024-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:12 | 2024-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2024-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:38 | 2024-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:45 | 2024-02-01
08:29 | 2024-02-01
08:12 | 2024-02-01
07:49 | 2024-02-01
07:33 | 2024-02-01
07:24 | 2024-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24