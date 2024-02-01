باسيل: نريد الإستقرار والإنفتاح وأن نكون دولة حق ومؤسسات

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أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى أن "إسرائيل عدو للبنان ونحن شعب عانى كثيراً من العدوان وللاسف الاعتداء مستمر على ارضنا وبحرنا".باسيل، وخلال مؤتمر صحافي مع وزير خارجية هنغاريا اعتبر أنه لم يعد بإمكان إسرائيل فرض الشروط غير العادلة علينا وعلى الفلسطينيين.وقال إن الحل بالنسبة للبنان والدول العربية قائمة على المبادرة العربية في بيروت 2002، لافتاً إلى أن أي حل يجب ان يتضمن تحرير الارض اللبنانية المحتلة وعودة اللاجئين الفلسطينيين وعودة النازحين السوريين وسلام عادل قائم على قرارات الأمم المتحدة.وأضاف: "نحن بلد مشرقي متوسطي ونريد الإستقرار والإنفتاح ونريد ان نكون دولة حق ومؤسسات والحفاظ عليها وفي طليعتها الجيش اللبناني ولا بد من انتخاب رئيس للجمهورية".وشدد على أن "الإتحاد الأوروبي مدعو للعب دور الوسيط النزيه لأنه جار منطقتنا ويستفيد من أي استقرار ومتضرر من الحروب"، مؤكداً أن "وطننا ومنطقتنا منبع الأديان ومكان واسع للتنوع وأي مس به هو مس بالمنطقة وبالطبيعة البشرية".