13
o
بيروت
15
o
طرابلس
12
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
9
o
بعلبك
15
o
بشري
13
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزير العدل تسلّم نسخة مترجمة عن تقرير ألفاريز أند مارشال
Lebanon 24
01-02-2024
|
05:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسلّم وزير العدل هنري الخوري من وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP)، والذي ضمَّ كلاً من: الممثل المقيم بالإنابة للبرنامج في لبنان محمد صالح ورئيس المستشارين التقنيين نينو كرمون، نسخة مترجمة الى اللغة العربية عن تقرير شركة ألفاريز أند مارشال(Alvarez& Marsal) المتعلّق بحسابات مصرف لبنان.
Advertisement
بعد الاجتماع، قال الخوري: " لقد استقبلتُ وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان المؤلف من السيدين صالح وكرمون، اللذين سلّماني ترجمة التقرير المُعدّ من قبل شركة ألفاريز أند مارشال، بمساهمة وتمويل من الUNDP. وهذا التقرير سأرسله الى النيابة العامة التمييزية التي ستحيله بدورها على المرجع المختصّ الذي يقوم بالتحقيقات حالياً، أي أمام قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت".
وأضاف: "لقد أبلغني الوفد أيضاً أن هناك نيّة لتوسيع مشروع تجهيز قصور العدل بالطاقة الشمسية، وهذا المشروع سيأخذ بعض الوقت لتنفيذه لكن القرار قد اتُخذ في هذا الاتجاه، وبالتالي نأمل أن تتم هذه العملية بأقصى سرعة ممكنة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة عن بشار الأسد و "حزب الله".. تفاصيل مثيرة جداً قد لا يعرفها كثيرون
Lebanon 24
مفاجأة عن بشار الأسد و "حزب الله".. تفاصيل مثيرة جداً قد لا يعرفها كثيرون
12:00 | 2024-01-31
31/01/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه البلدان في خطر... ماغي فرح تتحدّث عن الحرب هل ستطال لبنان؟
Lebanon 24
هذه البلدان في خطر... ماغي فرح تتحدّث عن الحرب هل ستطال لبنان؟
09:25 | 2024-01-31
31/01/2024 09:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة تمنع إندلاع حرب في لبنان.. "عميد إسرائيليّ" يعلنها
Lebanon 24
خطوة تمنع إندلاع حرب في لبنان.. "عميد إسرائيليّ" يعلنها
16:12 | 2024-01-31
31/01/2024 04:12:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة: نجم شهير بنزهة مع زوجته وطليقته.. والجمهور: "يا هيك النسوان يا بلا"
Lebanon 24
بالصورة: نجم شهير بنزهة مع زوجته وطليقته.. والجمهور: "يا هيك النسوان يا بلا"
09:05 | 2024-01-31
31/01/2024 09:05:42
Lebanon 24
Lebanon 24
إكتشفوا ما تلقاه إسرائيليون عن "حزب الله".. الأمر غير عادي!
Lebanon 24
إكتشفوا ما تلقاه إسرائيليون عن "حزب الله".. الأمر غير عادي!
11:38 | 2024-01-31
31/01/2024 11:38:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:45 | 2024-02-01
ميقاتي التقى كاميرون: لبنان يؤيد الحل السلمي ومع تطبيق القرارات الدولية بحرفيتها
08:29 | 2024-02-01
حراك العسكريين المتقاعدين يحذر السلطة من الاستمرار في المماطلة
08:12 | 2024-02-01
الجيش يعثر على صاروخ غير منفجر في بلدة جنوبية
07:49 | 2024-02-01
بري استقبل وزير خارجية بريطانيا: لبنان متمسك بالـ1701
07:33 | 2024-02-01
بعد المحروقات.. هل من أزمة رغيف؟
07:24 | 2024-02-01
أبو حيدر زار تيمور جنبلاط.. وبحث في الملفات الاقتصادية الطارئة
فيديو
أطلت كالأميرات.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنته ويتأثر لدى تسليمها لعريسها (فيديو)
Lebanon 24
أطلت كالأميرات.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنته ويتأثر لدى تسليمها لعريسها (فيديو)
02:35 | 2024-02-01
01/02/2024 15:41:52
Lebanon 24
Lebanon 24
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
Lebanon 24
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
02:00 | 2024-01-30
01/02/2024 15:41:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
04:00 | 2024-01-27
01/02/2024 15:41:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24