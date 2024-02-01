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لبنان

وزير الاقتصاد التقى رئيس مستشفى جبل لبنان الجامعي.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
01-02-2024 | 06:52
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التقى وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام في مكتبه في الوزارة، رئيس مستشفى جبل لبنان الجامعي الدكتور إيلي غاريوس، والإعلامي أنطوان سعادة، وجرى البحث في أوضاع المستشفيات في لبنان.

وخلال اللقاء، تم الإتفاق على عقد لقاء تشاوري بين نقابة المستشفيات والجهات الضامنة، وذلك لاستكمال مناقشة مشروع ضمان صحي موجه لذوي الدخل المحدود.
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