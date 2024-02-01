أبو حيدر زار تيمور جنبلاط.. وبحث في الملفات الاقتصادية الطارئة

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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، في حضور أمين السر العام في الحزب التقدمي ظافر ناصر، عضو مجلس القيادة محمد بصبوص ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.وتم خلال اللقاء البحث في الملفات الاقتصادية الطارئة، لا سيما بعد إقرار موازنة ٢٠٢٤. كما تم التشديد على دور وزارة الاقتصاد في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار.