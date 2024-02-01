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لبنان

نُقل فوراً إلى المستشفى.. إصابة مواطن بنيران العدوّ الاسرائيلي

Lebanon 24
01-02-2024 | 07:23
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن مواطناً في بلدة الوزاني أصيب بنيران العدوّ الاسرائيلي، وعمل فريق من الصليب الاحمر على نقله الى مستشفى مرجعيون الحكومي للمعالجة. 
 
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