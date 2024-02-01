نُقل فوراً إلى المستشفى.. إصابة مواطن بنيران العدوّ الاسرائيلي

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن مواطناً في بلدة الوزاني أصيب بنيران العدوّ الاسرائيلي، وعمل فريق من الصليب الاحمر على نقله الى مستشفى مرجعيون الحكومي للمعالجة.

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