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لبنان

بري استقبل وزير خارجية بريطانيا: لبنان متمسك بالـ1701

Lebanon 24
01-02-2024 | 07:49
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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون والوفد المرافق، في حضور سفير بريطانيا لدى لبنان هاميش كاول.
 
 
وخلال الزيارة، تم البحث في اخر تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة. وقد أكد الرئيس بري لوزير الخارجية البريطاني "إستهداف اسرائيل المدنيين وللأحياء السكنية في القرى والبلدات الحدودية الجنوبية متجاوزة منطقة القرار الأممي 1701 ولقواعد الإشتباك وأن لبنان متمسك وينتظر تطبيق هذا القرار منذ صدوره بكامله".
 
وفي الإستحقاق الرئاسي، أكد بري الحاجة الى "التوافق بين اللبنانيين لخصوصية لبنان والنظام اللبناني لإنتخاب رئيس للجمهورية لإستكمال الإصلاح والنهوض الإقتصادي المطلوب".
 
كذلك استقبل بري وفدا من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ضم: المدير العام للقصر الجمهوري انطوان شقير، مدير المراسم والعلاقات العامة الدكتور نبيل شديد ورئيس مجلس الأوسمة علي حمد. 

وسلم شقير رئيس المجلس التقارير السنوية للمديرية العامة في رئاسة الجمهورية عن سنوات 2020  - 2021 و 2022 كما جرى عرض لأوضاع المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.
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