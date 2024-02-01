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لبنان

الجيش يعثر على صاروخ غير منفجر في بلدة جنوبية

Lebanon 24
01-02-2024 | 08:12
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن الجيش عثر في بلدة دبل، قضاء بنت جبيل، على صاروخ غير منفجر القته الطائرات الاسرائيلية.
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دبل

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