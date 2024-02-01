نقيب عمال شركات المحروقات: لحل جذري وسريع اليوم قبل الغد

أشار نقيب "عمال ومستخدمي شركات المحروقات" وليد ديب، بيان، إلى انه "بنتيجة الوضع الراهن، بات من غير المقبول الاستهتار بمصالح الناس والتلاعب باعصابها ما يحتم الوصول الى حل جذري وسريع اليوم قبل الغد لسوق المحروقات، وتحديد المشكلة وتوضيح القانون الصادر عما اذا كانت الضرببة مفروضة على الارباح الاستثنائية او على الإيرادات ليتم استعادة زخم السوق كما كان وخاصة في هذه الظروف في الجنوب اضافة الى الطقس العاصف".

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