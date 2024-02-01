Advertisement

لبنان

نقيب عمال شركات المحروقات: لحل جذري وسريع اليوم قبل الغد

Lebanon 24
01-02-2024 | 08:48
A-
A+
Doc-P-1159509-638424007818196335.jpg
Doc-P-1159509-638424007818196335.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار نقيب "عمال ومستخدمي شركات المحروقات" وليد ديب، بيان، إلى انه "بنتيجة الوضع الراهن، بات من غير المقبول الاستهتار بمصالح الناس والتلاعب باعصابها ما يحتم الوصول الى حل جذري وسريع اليوم قبل الغد لسوق المحروقات، وتحديد المشكلة وتوضيح القانون الصادر عما اذا كانت الضرببة مفروضة على الارباح الاستثنائية او على الإيرادات ليتم استعادة زخم السوق كما كان وخاصة في هذه الظروف في الجنوب اضافة الى الطقس العاصف".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:45 | 2024-02-01
10:48 | 2024-02-01
10:35 | 2024-02-01
10:31 | 2024-02-01
10:30 | 2024-02-01
10:22 | 2024-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24