مسؤول إسرائيلي يحذّر: مستعدون عسكرياً للشمال

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الخميس، أن إسرائيل ستواصل الحرب حتى تحقيق الأهداف، مضيفا أن تل أبيب تفضل الدبلوماسية بشأن الحدود الشمالية "لكننا مستعدون عسكريا".

ويوم الثلاثاء أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن حركة حماس "لن تحكم غزة" بعد الحرب، وأن إسرائيل ستحكم القطاع عسكريا وليس مدنيا. (العربية)