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لبنان

للمستفيدين من التعميم 151... هذا الخبر يهمّكم!

Lebanon 24
01-02-2024 | 09:10
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أفادت معلومات قناة "الجديد" بأن مصرف لبنان عقد اجتماعات مع المصارف في اليومين الماضيين لبت موضوع التعميم البديل عن 151 الذي يسمح للمودع بسحب 150$.

وبحسب المصادر، سيعقد اجتماع غداً لإقرار التعميم ووضعه حيّز التنفيذ.
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