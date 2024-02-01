للمستفيدين من التعميم 151... هذا الخبر يهمّكم!

أفادت معلومات قناة "الجديد" بأن مصرف لبنان عقد اجتماعات مع المصارف في اليومين الماضيين لبت موضوع التعميم البديل عن 151 الذي يسمح للمودع بسحب 150$.



وبحسب المصادر، سيعقد اجتماع غداً لإقرار التعميم ووضعه حيّز التنفيذ.

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