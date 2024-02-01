أصابته بشكل مباشر.. ميركافا اسرائيلية تستهدف منزلاً في بليدا

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن مدفعية العدو الإسرائيلي استهدفت بعدد من القذائف تلة الرويسة على اطراف بلدة حولا.

كما واستهدفت دبابة ميركافا احد المنازل في بلدة بليدا بالقذائف المباشرة.