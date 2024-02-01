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لبنان

أصابته بشكل مباشر.. ميركافا اسرائيلية تستهدف منزلاً في بليدا

Lebanon 24
01-02-2024 | 09:54
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن مدفعية العدو الإسرائيلي استهدفت بعدد من القذائف تلة الرويسة على اطراف بلدة حولا. 
 
كما واستهدفت دبابة ميركافا احد المنازل في بلدة بليدا بالقذائف المباشرة. 
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