المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام ورابطات العاملين في القطاع العام: لتصحيح الاجور

صدر عن المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام ورابطات العاملين في القطاع العام البيان التالي:

اجتمع اليوم الخميس في الاول من شهر شباط 2024 ممثلون عن المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام ورابطة المعلمين في التعليم الاساسي ورابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ورابطة أساتذة التعليم المهني والتقني ورابطة موظفي الإدارة العامة وتداولوا في الأوضاع الراهنة واتخذوا القرارات الآتية:

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١ - اعتبار العاملين والمتقاعدين في القطاع العام وحدة موحدة، فما يصيب العاملين يصيب المتقاعدين والعكس صحيح.

٢ - رفض العطاءات التي تقدمها الحكومة بمسمياتها كافة الا ما يدخل منها في صلب الراتب.

٣ - اقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تؤمن العدالة والتماثل بين العاملين والمتقاعدين في القطاع العام.

٤ - تصحيح تدريجي للاجور يعيد لها قيمتها الفعلية ويؤمن العيش الكريم للعاملين والمتقاعدين وزيادة غلاء معيشة سنوية.

٥ - تحذير الحكومة من التسويف الذي تعتمده في تصحيح الاجور ومطالبتها بتاليف لجنة من العاملين والمتقاعدين ومن الحكومة لايجاد الحلول العادلة والمنصفة للجميع حفاظا على القطاع العام.