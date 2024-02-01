شيخ العقل اطلع من وفد "حماس" على المفاوضات الجارية

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دعا شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى لإنشاء مجلس للشيوخ يكون الإطار المناسب للحوار وصيانة العيش المشترك الذي يرمي إليه، والذي آن الأوان لتحقيقه، بحيث تتمثل فيه الطوائف الأساسية، ويكون مصدر اطمئنان لها، ويكون الولاء للوطن أساسا في بناء الدولة"، مشددا على "ضرورة احترام المكونات اللبنانية بعضها بعضا، لأن من يفكر بإلغاء الآخر فهو يلغي لبنان".كلام شيخ العقل جاء في كلمة ألقاها في معهد الدراسات الإسلامية والمسيحية في كلية العلوم الدينية في جامعة القديس يوسف في بيروت، بمناسبة الحفل التكريمي لوزير التربية التعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي وإطلاق سيرته الحوارية في كتاب "مغامرة الحوار" للدكتور انطوان افرام البستاني.وألقى شيخ العقل كلمة قال فيها: "يسعدني اليوم، أن أكون حاضرا في ندوة تكريمية لأحد أبرز وجوهنا الحوارية المشرقة، ممثل طائفة الموحدين الدروز في اللجنة الوطنية للحوار الإسلامي المسيحي، معالي الوزير الأستاذ عباس الحلبي، المعبر بصدق عن انفتاح بيئته التوحيدية على الحوار، والمناضل في سبيله منذ مطلع شبابه، والمتعمق في موضوعه محليا وعربيا ودوليا، والمساهم الأبرز في نشر ثقافته في مجتمع أهله الموحدين الدروز وبين شيوخهم وشبابهم ومؤسساتهم ومثقفيهم".اضاف: "مع الأستاذ عباس ورفاقه الكبار لاحظنا وأيقنا أن العيش الإسلامي المسيحي في لبنان له نكهة خاصة تطبع المواطنية فيه لأن دور لبنان الفريد لا يختصر بجمال طبيعته الجغرافية، كما قال يوما أستاذنا المخضرم، بل بكونه مختبرا ومركزا طليعيا للحوار الإسلامي المسيحي، ونموذجا يحتذى به في عالمنا، مدركين معه أن حوار الحياة هذا العلاقات الحتمية بين اللبنانيين تحتاج إلى عمل دائم وديناميكية فاعلة سعيا لتنقيتها من شوائب الماضي... ولتوسيع المشتركات على حساب الخصوصيات، من دون القضاء عليها تحت عنوان الانصهار"، كما ألمح في كتابه "الحوار بين الأديان"، وهو ما اعتدنا أن نقوله وإياه: إن حوار الحياة يحتاج إلى تعارف واحترام وتشارك وانفتاح، لا إلى تجاهل وإلغاء وهيمنة واستقطاب".وتابع: "لكم تمنى صديقنا وتمنينا معا أن يحظى الحوار باهتمام الدولة وأن لا يظل محصورا بين النخب المثقفة، هذا إذا ما "تحملت الدولة مسؤوليتها وحسمت أمرها حيال العلاقة التي يجب أن تقوم بين الشأن الديني والشأن العام"، كما يرى رفيق دربه صاحب الكلمة الطيبة المؤثرة الأمير حارس شهاب في كتابه "الحصن الأخير"، داعين إلى نشر ثقافة الحوار في المدارس والجامعات والإعلام والمنتديات، ومتحدثين عن أهمية إنشاء وزارة أو هيئة عليا رسمية ترعى الوفاق الوطني والحوار، وعن تغيير في النظام السياسي، بالاتجاه نحو إلغاء الطائفية السياسية وإقامة مجلس للشيوخ، الذي ربما سيكون الإطار المناسب لهذا الحوار ولصيانة العيش المشترك الذي يرمي إليه، والذي آن الأوان لتحقيقه، بحيث تتمثل فيه الطوائف الأساسية، ويكون مصدر ٱطمئنان لها، ويكون الولاء للوطن أساسا في بناء الدولة، مهما كانت المودات الخارجية مشروعة ومؤثرة، دون أن نخلط بين الدين والسياسة بالشكل النافر الذي يحصل، والذي يقسم الولاء الوطني إلى ولاءين، أحدهما للدولة والوطن، وثانيهما للطائفة أو للحزب الطائفي".اضاف: "اللبنانيون بحاجة الى التفاهمات والتسويات، حيث لا مفر ولا مهرب من العيش معا، فالمكونات الوطنية موجودة ولا غنى عنها، والأجدر أن تراعى هواجسها وأن يحترم تاريخها وموقعها؛ الكل يجب أن يحترم الكل، ومن يفكر بإلغاء الآخر فهو يلغي لبنان، كما قيل، وعلى كل طائفة وعلى كل حزب وعلى كل مكون أن يسعى للحفاظ على شريكه، لأن القاعدة الذهبية للحفاظ على الصيغة اللبنانية، تقضي بأن يسعى كل شريك للمحافظة على شريكه في المواطنة وليس على نفسه فحسب".اضاف: "معالي الوزير العزيز، نفتخر بك لأنك غامرت من أجل لبنان والإنسان، وناضلت من أجل الدور والرسالة، وجاهدت لفتح الطريق أمام أبناء طائفتك ووطنك للانخراط في مسيرة الحوار، تلك التي أرسى فكرها الروحاني اللطيف عندنا شيوخ أطهار أجلاء، وأفاض في شرح مفاهيمها الفلسفية المعمقة مفكرون كبار، في مقدمتهم كمال جنبلاط "في ما يتعدى الحرف"، وسامي مكارم في أدبه العرفاني الراقي، وسواهما من أرباب الفكر والانفتاح، ولذا، رأيناك ترسخ تلك المداميك بإيمان والتزام وحضور قل مثيله، موجها النداءات إلى أهلك الموحدين "الدروز"، قبل سواهم، للخروج من هواجس التاريخ، قائلا لهم: "أنتم في طليعة المؤمنين بديمومة لبنان وبنهائيته، وبأنه لجميع أبنائه على قدم المساواة، فلا تسعوا إلى تغليب الانغلاق والتطرف، بل ساهموا في دعم تفكيركم المنفتح ووعيكم الوطني ودوركم الوسطي، ولا تتراجعوا".اضاف: "إذا كنا مؤمنين بما آمن به الأستاذ عباس ورفاقه في الفريق العربي للحوار بأن مبدأ الحوار هو "القبول بالمشترك والتعاون على أساسه، والإقرار بالمختلف والحوار في شأنه"، فلماذا لا يقبل بعضنا بعضا؟ ولماذا لا نتفهم هواجس الآخرين ولا نسمع الصوت الصارخ المحذر من الانجرار إلى مستنقع الموت وهاوية الدمار؟ ولماذا لا نعذر من يخالفنا الرأي والموقف؟ بل نجعل التخوين والتحقير لغة التواصل والتخاطب والتجاذب، ونحن على ثقة بأن الجميع يريد لبنان الوطن القوي المعافى، لكنهم لا يقرون بالاختلاف ولا يتعاونون في المشترك، لذلك قلنا مع أهل الإيمان والاعتدال بأن مهمة الحوار تستحق المغامرة، وأن سيرة المغامرين تستحق التدوين، وأن ما يقوم به معهدنا الكريم وجامعتنا العريقة يستحقمن ناحية ثانية، استقبل شيخ العقل في دار الطائفة في بيروت اليوم، وفدا من قيادة حركة "حماس" في لبنان برئاسة الدكتور احمد عبد الهادي، ضم اليه مسؤول العلاقات السياسية والإعلامية عبد المجيد العوض ومسؤول العلاقات الإسلامية بسام خلف.ونقل الوفد الى ابي المنى تحيات قيادة الحركة، وتناول البحث ما يجري في غزة وفلسطين جراء العدوانية الإسرائيلية الوحشية ومعركة "طوفان الأقصى" والمفاوضات الجارية على هذا الصعيد. كما شكر الوفد لشيخ العقل مواقفه التضامنية الثابتة مع أبناء غزة والشعب الفلسطيني.وكان اللقاء مناسبة جدد خلالها ابي المنى موقفه "الإنساني المتضامن تجاه أبناء غزة والضفة والشعب الفلسطيني عموما، لا سيما في الظروف القاسية جدا التي يمر بها"، مستنكرا "الاعمال العسكرية الإسرائيلية الوحشية تجاه هذا الشعب الصامد على ارضه والمدافع عن حقوقه، بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ".ودعا "الدول العربية والإسلامية الى المبادرة والوقوف الى جانب أبناء غزة، خصوصا مع توقف الاعمال الإنسانية من جانب مؤسسة الغوث الاونروا، وحاجة أبناء غزة الى سبل الحياة والصمود الاجتماعي والامن الغذائي على اختلافه، وبذل الجهود الممكنة لوقف الحرب الدائرة، التي آن لها ان تهدأ مع تعاظم احتمالاتها التوسعية تجاه جنوب لبنان أيضا".