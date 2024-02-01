هذه الطرقات تشهد زحمة سير خانقة

تشهد العديد من الطرقات اللبنانية حركة مرور كثيفة، وذكرت صفحة التحكم المروري عبر "اكس" أن:

- كورنيش المزرعة - بيروت تشهد حركة مرور كثيفة بالاتجاهين

- الكرنتينا باتجاه نهر الموت

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- جونية من صربا باتجاه غزير.