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لبنان

هذه الطرقات تشهد زحمة سير خانقة

Lebanon 24
01-02-2024 | 10:22
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تشهد العديد من الطرقات اللبنانية حركة مرور كثيفة، وذكرت صفحة التحكم المروري عبر "اكس" أن: 
 
- كورنيش المزرعة - بيروت تشهد حركة مرور كثيفة بالاتجاهين 
 
- الكرنتينا باتجاه نهر الموت
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- جونية من صربا باتجاه غزير. 
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