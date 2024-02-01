البيسري بحث مع السفير الجزائري في سبل التنسيق

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استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري صباح اليوم، سفير الجزائر الجديد في لبنان رشيد بلباقي في زيارة تعارف وعرض معه للأوضاع العامة وسبل التنسيق بين السفارة الجزائرية والمديرية العامة للأمن العام.وتمنى اللواء البيسري للسفير الجزائري التوفيق في مهامه.