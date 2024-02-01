بالصورة.. حريق كبير في مصنع للحديد في صيدا

أفادت "مندوبة لبنان 24" أن حريقاً كبيراً شب في مصنع للحديد على الأوتوستراد الشرقي في مدينة صيدا وغط الدخان سماء المنطقة.



وعلى الاثر، هرعت سيارات الإطفاء إلى المكان لاطفاء الحريق والسيطرة عليه.

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