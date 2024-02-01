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لبنان
بالصورة.. حريق كبير في مصنع للحديد في صيدا
Lebanon 24
01-02-2024
|
10:30
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أفادت "مندوبة لبنان 24" أن حريقاً كبيراً شب في مصنع للحديد على الأوتوستراد الشرقي في مدينة صيدا وغط الدخان سماء المنطقة.
وعلى الاثر، هرعت سيارات الإطفاء إلى المكان لاطفاء الحريق والسيطرة عليه.
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صيدا
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