بسبب الأمطار.. منازل مهددة بالانهيار!

تسببت الامطار الغزيرة وتراكم الثلوج الذي نتجت عن المنخفض الجوي "حيان" الذي يؤثر على لبنان، بإحداث انزياحات عميقة للتربة في الحي الجنوبي لبلدة العقبة - قضاء راشيا الوادي، ما أدى الى تهديد عدد من المنازل تعود لآل حامد، بالانهيار بعد حصول تصدعات في الجدران وانكشاف الأساسات جراء حدوث فراغات تحت الابنية.

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المتضررون الذين غادروا منازلهم، ناشدوا الجهات المعنية لاسيما قائمقام راشيا نبيل المصري، الذي سارع الى تقييم الحالة واتخاذ الاجراءات اللازمة منعا لحصول كارثة حقيقية وتدارك انهيار الأبنية. (الوكالة الوطنية)