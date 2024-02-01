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لبنان

الحلبي اطلع من كلاوس على أوضاع "الأونروا"

Lebanon 24
01-02-2024 | 10:48
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اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي مع مديرة الأونروا في لبنان الدكتورة دوروثي كلاوس.

واطلع الحلبي من كلاوس على "ما تعانيه المنظمة التي تدير 62 مدرسة تحتضن 38000 متعلم، بعدما أعلنت 16 جهة مانحة تجميد إسهاماتها المالية التي تشكل تمويل المنظمة للقيام بواجباتها التربوية، لا سيما أن الموازنة السنوية المطلوبة لتنفيذ مهام الأونروا في لبنان تبلغ نحو مائة مليون دولار لمختلف الخدمات التربوية والصحية والاجتماعية.
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وأملت كلاوس "أن يعيد المانحون النظر في مواقفهم، وبالتالي يتابعون تمويل هذه المنظمة الإنسانية لأن انهيارها يشكل كارثة حقيقية".

ولفتت إلى أنها "ستتابع هذا الأمر مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب".

وعبر الحلبي عن "قلقه البالغ لهذه المقاطعة"، آملا "التوصل إلى حل دولي لهذه الأزمة، وأن يتراجع المانحون عن تجميد المساهمات المالية".

ودعا إلى "أخذ الوضع اللبناني في الاعتبار، نظرا إلى عدم توافر موارد مالية لدى الدولة اللبنانية لدعم تعليم الفلسطينيين".

وأشار إلى أن "المعالجات لهذه القضية تتم على مستوى الحكومات والأمم المتحدة، لأنها قضية ملحة واستراتيجية"، آملا في "أن تسفر الجهود الدولية إلى بلوغ حال من الاستقرار في فلسطين ولبنان، وأن يرفع الظلم والعدوان عن الشعبين الفلسطيني واللبناني".

ثم استقبل الحلبي مدير "ليسيه فردان" (ليسيه عبد القادر) جان مارك أوبان والمحامي الدكتور جورج خديج، واطلع الوزير منهما على "نشاط المدرسة التي تضم نحو 1140 تلميذا، ودورها التربوي والاجتماعي والثقافي، وأقساطها التي تبلغ نصف قيمة الأقساط التي كانت معتمدة منذ خمس سنوات".

واعتبر الحلبي أن "مدارس الليسيه الفرنسية والمدارس التي تخضع للنظام التربوي نفسه، تلعب دورا كبيرا منذ سنوات طويلة في نهضة المجتمع وإعداد موارد بشرية مميزة".
 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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