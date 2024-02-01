قبل قليل... هذا ما قاله وزير الدفاع الأميركيّ عن "الحزب" وإسرائيل

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، "لا نرى صراعا شاملا بين "حزب الله" وإسرائيل"، وأضاف "واشنطن ستُواصل تفادي اتساع نطاق الصراع، لكننا سنتّخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أنفسنا".

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وقال اوستن خلال مؤتمر صحفيّ: "هذه لحظة خطيرة في الشرق الأوسط".

وتابع: "لن نتسامح مع من قتل جنودنا، سنرد على الهجمات ضدنا في الوقت والزمان والكيفية التي نختارها".

وقال: "سيكون لنا رد متعدد المستويات على الهجوم في الأردن ولدينا القدرة على الرد عدة مرات".

وأضاف: آن الأوان لنقضي على المزيد من قدرات المسؤولين عن مهاجمتنا وسنحاسبهم". (سكاي نيوز)