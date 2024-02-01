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لبنان

قبل قليل... هذا ما قاله وزير الدفاع الأميركيّ عن "الحزب" وإسرائيل

Lebanon 24
01-02-2024 | 11:15
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قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، "لا نرى صراعا شاملا بين "حزب الله" وإسرائيل"، وأضاف "واشنطن ستُواصل تفادي اتساع نطاق الصراع، لكننا سنتّخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أنفسنا".
 
 
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وقال اوستن خلال مؤتمر صحفيّ: "هذه لحظة خطيرة في الشرق الأوسط".
 
 
وتابع: "لن نتسامح مع من قتل جنودنا، سنرد على الهجمات ضدنا في الوقت والزمان والكيفية التي نختارها".
 
وقال: "سيكون لنا رد متعدد المستويات على الهجوم في الأردن ولدينا القدرة على الرد عدة مرات".
 
وأضاف: آن الأوان لنقضي على المزيد من قدرات المسؤولين عن مهاجمتنا وسنحاسبهم". (سكاي نيوز)

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