للمواطنين.. هذه حال الطرقات الآن

أفادت غرفة التحكم المروري، مساء اليوم الخميس، بأن "طريق ترشيش زحلة سالكة امام جميع المركبات".

كما لفتت الى أن طريق ضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات باستثناء الشاحنات.