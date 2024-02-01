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لبنان

للمواطنين.. هذه حال الطرقات الآن

Lebanon 24
01-02-2024 | 13:05
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أفادت غرفة التحكم المروري، مساء اليوم الخميس، بأن "طريق ترشيش زحلة سالكة امام جميع المركبات".
 
 
 
كما لفتت الى أن طريق ضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات باستثناء الشاحنات.
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ترشيش

ضهر البيدر

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