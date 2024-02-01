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لبنان

مصادر تكشف ما دار بين باسيل والموفد القطريّ: اللقاء لم يكن مثمراً

Lebanon 24
01-02-2024 | 13:09
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أفادت معلومات "الجديد"، أنّ المبعوث القطري جاسم آل ثاني أبوفهد انهى حراكه السياسي في لبنان، وغادر بيروت مطلع الاسبوع، بعدما التقى "الثنائي الشيعي" ورئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجية، ورئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل.
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وقالت مصادر "الجديد"، إنّ لقاء أبوفهد مع باسيل لم يثمر تقدما، إذ أبقى الأخير على رفضه كل من فرنجية وقائد الجيش جوزاف عون، في حين أنّ الموفد القطري يُحاول التوصّل الى مرشح تتفاهم عليه الأطراف الداخلية، ويُوافق عليه الأميركيّ.
 
 
وأضافت المصادر أنّ أبوفهد أكّد أمام من التقاهم، بأن هناك هدفين لزيارته بيروت: أولا التأكيد أنّه مُكلّف من القيادة القطرية، وثانياً أن مبادرته مستمرة بمعزل عن التحرك الخماسي وبموافقة سعودية وأميركية.
 
 
 
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