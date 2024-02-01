طفل أُدخِلَ بشكل عاجل إلى المستشفى... ما فعله كاد أنّ يتحوّل إلى مأساة

‎أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطفل أ.ع البالغ من العمر 8 أشهر، ابتلع غطاء قلم، في محلة السوق في بلدة سير الضنية.



‎ونُقل الطفل إلى مستشفى سير الضنية الحكومي حيث تلقى العلاج اللازم، وحالته مستقرّة.