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لبنان

طفل أُدخِلَ بشكل عاجل إلى المستشفى... ما فعله كاد أنّ يتحوّل إلى مأساة

Lebanon 24
01-02-2024 | 13:24
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‎أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطفل أ.ع البالغ من العمر 8 أشهر، ابتلع غطاء قلم، في محلة السوق في بلدة سير الضنية.

‎ونُقل الطفل إلى مستشفى سير الضنية الحكومي حيث تلقى العلاج اللازم، وحالته مستقرّة.
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طفل

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