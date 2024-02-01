قرب الحدود مع لبنان... هذا ما أعلنه مسؤول عسكريّ إسرائيليّ بارز

أعلن رئيس الأركان الإسرائيليّ هرتسي هاليفي خلال تفقد الحدود الشمالية مع لبنان، أنّ "عودة السكان لن تتمّ إلا عندما يُصبح الوضع آمناً".

وتجدر الإشارة إلى أنّ عدداً كبيراً من المستوطنين الإسرائيليين، غادروا منازلهم قرب الحدود مع لبنان، بسبب المعارك بين "حزب الله" وجيش العدوّ الإسرائيليّ.