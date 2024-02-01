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لبنان

للمودعين... تعميم مهمّ عن مصرف لبنان سيصدر غداً هذه تفاصيله

Lebanon 24
01-02-2024 | 14:12
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أفادت معلومات "الجديد"، أنّ التعميم البديل عن 151 سيصدر غدا، وهو يسمح للمودع بسحب 150 دولارا إذا لم يستفد من القرارات السابقة وتحديدا التعميم 158، وذلك في حال حوّل المودع أمواله من الليرة إلى الدولار بعد 17 تشرين.
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وأضافت المعلومات أنّ التعميم البديل عن 151 سيصدر وفق سعر صرف حدده حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، أما سعر الخمسة عشر الفا او الدولار المصرفي فسيبقى على حاله إلى أن تصدر موازنة 2024 في الجريدة الرسمية.
 
إلى ذلك، قالت مصادر "الجديد"، إنّ تجار "الشيكات" غير معنيين بالقرار، ويُسمح للمودع بالإستفادة من التعميم من حساب واحد فقط، في حال كان يملك حسابين، اما تكلفة هذا القرار فتبلغ حوالي 200 مليون دولار سنويا مشتركة بين المصارف والبنك المركزي.
 
 
 

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