توقيف 3 لبنانيين... شاركوا في إشكال قُتِلَ فيه أحد الأشخاص

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة القلمون – طرابلس المواطنَين (ع.ز.) و(ل.ع.) لحيازتهما كمية من المخدرات.كما أوقفت دورية أخرى في مدينة طرابلس المواطنين (أ.د.) و(م.د.) و(خ.ع.) لمشاركتهم في الإشكال الذي حصل بتاريخ 23/1/2024 وأدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح في منطقة المنية - طرابلس، وضبطت في حوزتهم مسدسًا حربيًا.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.