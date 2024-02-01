Advertisement

لبنان

توقيف 3 لبنانيين... شاركوا في إشكال قُتِلَ فيه أحد الأشخاص

Lebanon 24
01-02-2024 | 14:17
A-
A+
Doc-P-1159609-638424192652009599.jpg
Doc-P-1159609-638424192652009599.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة القلمون – طرابلس المواطنَين (ع.ز.) و(ل.ع.) لحيازتهما كمية من المخدرات.
كما أوقفت دورية أخرى في مدينة طرابلس المواطنين (أ.د.) و(م.د.) و(خ.ع.) لمشاركتهم في الإشكال الذي حصل بتاريخ 23/1/2024 وأدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح في منطقة المنية - طرابلس، وضبطت في حوزتهم مسدسًا حربيًا.
Advertisement

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:45 | 2024-02-01
17:19 | 2024-02-01
17:05 | 2024-02-01
16:24 | 2024-02-01
15:13 | 2024-02-01
14:45 | 2024-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24